Bodrum Belediyesi, Cadde ve Sokaklarda Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler temmuz ayına kadar 14 bin 400 ton asfalt serimi yaptı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı Temmuz ayına kadar 14 bin 400 ton asfalt serimi yapıldı. ADM Elektrik'in hatları yeraltına alma ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MUSKİ) tamir, bakım ve onarım çalışmaları yaptığı yerlerde ise 31 bin 935 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında 5 bin 965 metreküp beton kullanılırken, parke yol ve kaldırım imalatı çalışmaları da devam ediyor.

Ekipler, özellikle altyapı çalışmalarında sona gelinen Akyarlar ve Turgutreis mahallelerinde çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 2024 Ocak ayı itibarıyla 70 bin metrekare beton yol, 40 bin metrekare de parke yol imalatı tamamlandı. Asfalt atılan ve beton yol yapılan alanlardaki ihtiyaç duyulan yerlerde, bin 131 rögar kapağı yükseltildi.

Yağmur suyu hatları genişletiliyor

2019-2024 yılları arasında genişletilen yağmur suyu hattı çalışmaları, belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor. 2024 yılı içinde 800 metre yağmur suyu hattı döşenirken, faaliyetler aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklarda, yoğun yağışlar ve sonrasında eskiye göre su taşkınlarının yaşanmadığı görüldü.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda devam edeceğini belirtti.