Bodrum Belediyesi Halk Plajlarına Şezlong Koymaya Başladı

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine halk plajlarına yeniden şezlong koymaya başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında vatandaşların rahat ve konforlu bir tatil geçirmesi için halk plajlarına şezlonglar yerleştiriliyor. Şu ana dek; Turgutreis Günbatımı, Giritli Teyze, Kabakum Plajı Akyarlar, Kemer, Gümüşlük, Gerenkuyu, Çukurbük, Mazı, Gümbet, Kumbahçe, Yelken Kulüp ve Bitez'de bulunan halk plajlarına toplam bin 530 şezlong yerleştirildi.

Başkan Mandalinci, "Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve öneriyi dikkate alıyoruz. Şezlonglar, hepimizin ortak kullanımına sunuluyor ve halkımızın rahatça faydalanabilmesi için korunmaları önem taşıyor. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını ve şezlonglara zarar vermemesini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızdan şezlong ve şemsiyelerimizi amacına uygun şekilde kullanarak uzun süreli hizmet sunabilmemize yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Destek Hizmetler Müdürlüğü Plajlar Birimi tarafından 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde diğer halk plajlarına da belirlenen sayılarda şezlongların yerleştirileceği açıklandı. Belediye A.Ş. tarafından işletilen bazı işletmeler dışında şezlonglar, tüm halk plajlarında ücretsiz olacak.