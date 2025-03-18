Bodrum Belediyesi'nden Çalışanlara Sertifikalı Eğitimler

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlemeyi sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO), Zabıta Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline yönelik iki eğitim düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Ergün Kılıç tarafından verilen sertifikalı eğitimlerden saha çalışanı 150 personel faydalandı.

Sabah saatlerinde başlayan ilk oturumda, "Belediyelerde Kabahatler Mevzuatı ile 1608 Sayılı Kanun Uygulama ve Süreçleri" ve "Zabıta Yönetmeliği Genel Düzenlemeleri" ele alındı. Eğitimde, katılımcılara zabıta işlemleri ve belediyelerin yasalar çerçevesindeki görev ve yükümlülükleri detaylı olarak anlatıldı. Eğitmen Kılıç, 1608 Sayılı Kanun ve belediyelerin kabahatlerle ilgili yükümlülüklerini açıklayarak uygulama süreçlerine ilişkin katılımcılara örnekler sundu.

Öğleden sonra ise "Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi" başlıklı eğitim semineri düzenlendi. Stres ve öfke yönetimi konusunda önemli bilgilerin verildiği eğitimde, katılımcılara kişisel gelişim ve iş yaşamında sağlıklı ilişkiler kurabilmek için öfke kontrolünün nasıl sağlanması gerektiği aktarıldı. Dürüstlük, güvenilirlik, saygı, nezaket ve insan haklarına saygı gibi konulara da değinildi. Özellikle stresli ortamlarda öfkenin kontrol edilmesinin önemi vurgulandı ve çalışanların hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında bu becerileri geliştirmeleri gerektiği ifade edildi.

Bodrum Belediyesi, çalışanların mesleki yeterliliklerini artırmak, sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak, motivasyonu yükseltmek ve halkla daha sağlıklı iletişim kurmak için eğitimlere devam edecek. Seminerler, belediye personelinin görevlerini daha etkili yerine getirmelerine katkı sağlayacak ve vatandaşlarla ilişkilerde daha profesyonel bir yaklaşım sergilemelerine olanak tanıyacak.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi olarak çalışanların mesleki gelişimlerini desteklemek ve daha verimli, kaliteli hizmet sunmak amacıyla eğitim programlarına devam edeceklerini belirterek, "Bodrum'a hizmet veren belediye personelimizin, hukuki mevzuat ve stres yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olması, kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlarken halkımıza daha iyi hizmet verebilmesine de olanak tanıyor. Belediyemizin daha güçlü bir kurum olmasına katkı sağlamak üzere personelimizin yetkinliklerini artıracak eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.