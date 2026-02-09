Bodrum Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadeleye Devam Ediyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra kaçak ve izinsiz olarak dökülen çöpler, bahçe ve hafriyat atıklarıyla da mücadele ediyor.

Bodrum'da doğaya gelişigüzel atılan atıklara karşı belediye ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Özellikle gelişigüzel ve izinsiz şekilde dökülen bahçe ve hafriyat atıkları, hem belediye ekipleri için zaman kaybına neden oluyor hem de ilçenin doğal yapısına ciddi zarar veriyor.

Öte yandan araçlardan atılan tek kullanımlık ürün atıkları da çevre kirliliğinin önemli kaynakları arasında yer alıyor. Yol kenarlarına bırakılan atıklar, yağışlarla birlikte dere yataklarına, buradan da doğrudan denize ulaşıyor. Uzmanlar, bu noktada özellikle sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğine dikkati çekiyor.

Ekiplerden Kapsamlı Çalışmalar

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Bodrum için çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Program dışı alanlarda yapılan temizlik çalışmalarıyla çevre kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Denetim ve temizlik çalışmaları sırasında çöplerin içerisinden çıkan fatura, garanti belgesi ve benzeri evrak üzerinden çevreyi kirletenler tespit ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri durumları zabıta ekiplerine bildirerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bahçe atıklarının yalnızca belirlenen günlerde ve poşetlenerek çıkarılması gerektiğini, aksi halde ekiplerin temizlik çalışmalarında zorlandığını belirtti. Atıklarını poşetlemeden ve gününde çıkarmayanlara yönelik cezai işlem uygulandığı da ayrıca ifade edildi.

Öte yandan ekipler, Bitez sahilinde yağışlar sonrası derelerden denize taşınan ve fırtınayla birlikte yeniden karaya vuran yoğun çöp ve atıkları da temizledi. Sahil hattındaki temizlik çalışmalarının hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda diğer sahillerde de devam edeceği bildirildi.

"Bu doğa hepimizin" mesajıyla yapılan çağrıda, çevre kirliliğinin yalnızca bir görüntü sorunu olmadığı; toprağı, suyu, canlı yaşamını ve geleceği tehdit eden ciddi bir problem olduğuna dikkat çekildi. Bodrum Belediyesi yetkilileri, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederken, gördükleri olumsuzlukları da belediyeye bildirmelerini istedi."

Atık toplama günleri

Atık toplama ve ayrıştırma çalışmaları kapsamında Bodrum'da mahallelere göre belirlenen günlerde bahçe atıkları toplanıyor. Mahallelerdeki atık toplama günleri ise şöyle:

Pazartesi: Bodrum Merkez, Kumbahçe, Umurça, Eskiçeşme, Yokuşbaşı, İçmeler, Bardakçı, Akçaalan, Karabağ ve Gölköy mahalleleri.

Salı: Gümbet, Cevat Şakir, Turgutreis, Bahçelievler, Gündoğan, Peksimet, Farilya ve Küçükbük mahalleleri.

Çarşamba: Torba, Cumhuriyet, Gürece, Akyarlar, Türkbükü, Bağla ve İslamhaneleri mahalleleri.

Perşembe: Bitez, Peksimet, Dereköy, Yalıkavak, Geriş, Gümüşlük, Güvercinlik ve Koyunbaba mahalleleri.

Cuma: Müskebi, Yaka, Kargı, Yahşi, Dirmil ve Turgutreis Merkez mahalleleri.

Cumartesi: Konacık, Gaz Deresi, Çırkan, Küdür ve Tilkicik mahalleleri.

Atık Getirme Merkezi

Bodrum Belediyesi bünyesinde 2017 yılından beri hizmet veren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne (AGM) vatandaşlardan gelen ve konutlardan kaynaklı 14 farklı gruptan 42 tür atığı (kağıt, karton, kompozit, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil ve akümülatörler, floresan lamba ve civa içeren atıklar, elektrikli ve elektronik eşya, iri hacimli atıklar, atık ilaç ve tehlikeli atıklar) kabul ediliyor. Atıklar burada türlerine göre geçici depolanıp geri dönüşüm/kazanım tesislerine gönderimi sağlanıyor.