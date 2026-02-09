Bodrum Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadeleye Devam Ediyor

09.02.2026 10:57  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğaya atılan çöpler ve hafriyat atıklarıyla mücadele ediyor. 7/24 çalışan ekipler, çevre kirliliğine karşı denetim ve temizlik çalışmalarını sürdürerek, vatandaşları doğaya karşı duyarlı olmaya davet ediyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra kaçak ve izinsiz olarak dökülen çöpler, bahçe ve hafriyat atıklarıyla da mücadele ediyor.

Bodrum'da doğaya gelişigüzel atılan atıklara karşı belediye ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Özellikle gelişigüzel ve izinsiz şekilde dökülen bahçe ve hafriyat atıkları, hem belediye ekipleri için zaman kaybına neden oluyor hem de ilçenin doğal yapısına ciddi zarar veriyor.

Öte yandan araçlardan atılan tek kullanımlık ürün atıkları da çevre kirliliğinin önemli kaynakları arasında yer alıyor. Yol kenarlarına bırakılan  atıklar, yağışlarla birlikte dere yataklarına, buradan da doğrudan denize ulaşıyor. Uzmanlar, bu noktada özellikle sürücülerin daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğine dikkati çekiyor.

Ekiplerden Kapsamlı Çalışmalar

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Bodrum için çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürüyor. Program dışı alanlarda yapılan temizlik çalışmalarıyla çevre kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Denetim ve temizlik çalışmaları sırasında çöplerin içerisinden çıkan fatura, garanti belgesi ve benzeri evrak üzerinden çevreyi kirletenler tespit ediliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri durumları zabıta ekiplerine bildirerek gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını sağlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bahçe atıklarının yalnızca belirlenen günlerde ve poşetlenerek çıkarılması gerektiğini, aksi halde ekiplerin temizlik çalışmalarında zorlandığını belirtti. Atıklarını poşetlemeden ve gününde çıkarmayanlara yönelik cezai işlem uygulandığı da ayrıca ifade edildi.

Öte yandan ekipler, Bitez sahilinde yağışlar sonrası derelerden denize taşınan ve fırtınayla birlikte yeniden karaya vuran yoğun çöp ve atıkları da temizledi. Sahil hattındaki temizlik çalışmalarının hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda diğer sahillerde de devam edeceği bildirildi.

"Bu doğa hepimizin" mesajıyla yapılan çağrıda, çevre kirliliğinin yalnızca bir görüntü sorunu olmadığı; toprağı, suyu, canlı yaşamını ve geleceği tehdit eden ciddi bir problem olduğuna dikkat çekildi. Bodrum Belediyesi yetkilileri, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederken, gördükleri olumsuzlukları da belediyeye bildirmelerini istedi."

Atık toplama günleri

Atık toplama ve ayrıştırma çalışmaları kapsamında Bodrum'da mahallelere göre belirlenen günlerde bahçe atıkları toplanıyor. Mahallelerdeki atık toplama günleri ise şöyle:

Pazartesi:  Bodrum Merkez, Kumbahçe, Umurça, Eskiçeşme, Yokuşbaşı, İçmeler, Bardakçı, Akçaalan, Karabağ ve Gölköy mahalleleri.

Salı:  Gümbet, Cevat Şakir, Turgutreis, Bahçelievler, Gündoğan, Peksimet, Farilya ve Küçükbük mahalleleri.

Çarşamba:  Torba, Cumhuriyet, Gürece, Akyarlar, Türkbükü, Bağla ve İslamhaneleri mahalleleri.

Perşembe:  Bitez, Peksimet, Dereköy, Yalıkavak, Geriş, Gümüşlük, Güvercinlik ve Koyunbaba mahalleleri.

Cuma:  Müskebi, Yaka, Kargı, Yahşi, Dirmil ve Turgutreis Merkez mahalleleri.

Cumartesi:  Konacık, Gaz Deresi, Çırkan, Küdür ve Tilkicik mahalleleri.

Atık Getirme Merkezi

Bodrum Belediyesi bünyesinde 2017 yılından beri hizmet veren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne (AGM) vatandaşlardan gelen ve konutlardan kaynaklı 14 farklı gruptan 42 tür atığı (kağıt, karton, kompozit, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, pil ve akümülatörler, floresan lamba ve civa içeren atıklar, elektrikli ve elektronik eşya, iri hacimli atıklar, atık ilaç ve tehlikeli atıklar) kabul ediliyor. Atıklar burada türlerine göre geçici depolanıp geri dönüşüm/kazanım tesislerine gönderimi sağlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha
Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor Fast-food restoranlarını sarsacak karar Tek kullanımlık sos paketleri tarih oluyor! Fast-food restoranlarını sarsacak karar
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Minguzzi’nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek Minguzzi'nin mevlidine katılan Adalet Bakanı Tunç: SSÇ düzenlemesi meclise gelecek

12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:37
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:10:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, Çevre Kirliliğiyle Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.