Bodrum Belediyesi Vatandaşlarla Buluşuyor

Güncel

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, kent genelinde vatandaşlarla iletişim kurarak talep, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere aktarıyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, kentte yaşayan vatandaşlardan gelen talep ve önerileri yerinde değerlendiriyor. Saha Çözüm ekibi son bir ayda, bin 100 talep ve şikayeti ilgili müdürlüklere ileterek takibini sağladı.

Saha Çözüm ekipleri tarafından 56 mahalle genelinde saha çalışmaları yapılırken hane yaşayanları, esnaf ve 80 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere bir ayda 2 bin 552 görüşme yapıldı. Ekipler, görüşmelerde alınan talep, öneri ve şikayetleri ilgili müdürlüklerle paylaştı.

"Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni bebek sahibi aileler ziyaret edilerek bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri verildi. Projeyle aile bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Engelsiz İletişim Masası'na gelen 7 özel gereksinimli bireyin talepleri ilgili birimlere yönlendirilirken Çözüm Masasına başvuran 312 vatandaşın talepleri alınarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Gazi ve Şehit Yakını Bürosu'na gelen 12 gazi ve 2 şehit ailesinin talepleri de ilgili birimlere yönlendirildiği açıklandı.