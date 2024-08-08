Bodrum Belediyesi Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı düzenledi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı düzenledi

Bodrum Belediyesi Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı düzenledi

Bodrum Belediyesi tarafından "Geleceğe Bakış Vizyondan Eyleme" başlığıyla 6 ve 7 Ağustos'ta Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda Bodrum Belediyesi'nin 2025-2029 dönemine ait Stratejik Plan oluşturmak amacıyla ortak akıl, katılımcılık ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde çalışmalar yapıldı. Çalıştayda yaklaşık 300'e yakın proje tartışıldı ve Bodrum Belediyesi'nin temel değerleri belirlendi.

08.08.2024 15:59  Güncelleme: 17:34
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından "Geleceğe Bakış Vizyondan Eyleme" başlığıyla 6 ve 7 Ağustos'ta Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü organizasyonu ile 2025-2029 dönemine ait Stratejik Plan oluşturmak amacıyla ortak akıl, katılımcılık ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde hazırlanan "Stratejik Plan ve Geleceğe Bakış Çalıştayı" üç bölüm halinde düzenlendi. Çalıştayın ilki belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri; ikincisi muhtarlar, site yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Üçüncü bölüm ise Bodrum'da faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları, Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, oda ve derneklerin katılımıyla yapıldı.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, belediyelerin mahalli idareler seçimlerinin ardından 6 ay içerisinde plan hazırlamak zorunda olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu kapsamda şeffaflık, ortak akıl, katılımcılık temalarıyla birlikte Bodrum Belediyesi'nin 2025-2029 dönemlerini kapsayan stratejik plan çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmaları kendi içimizde değil de kentte yerleşik olan iç ve dış paydaşlarla birlikte, ortak akıl çerçevesinde yürütmek istiyoruz. Mevcut durum analizi ile başladık. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve talepler ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Arkasından temel değerlerimizi belirleyeceğiz. Üç bölüm halindeki çalıştay sonrası eylül ayında belediye meclisimizden stratejik planı geçirmeye çalışacağız."

Bodrum Belediye Başkan Vekili Kanat Hasan Özsert, çalıştayın üçüncü bölümünde, "Belediyeler halka hizmet odaklı çalışan ve seçimle iş başına gelen kamu kuruluşlarıdır. Kamudan aldığımız kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak şeffaflık prensibiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise belediyenin iki gün boyunca güzel çalışmalar yaptığını kaydederek, "Bodrum'un stratejik planı hazırlanıyor. Ben bu çalışmayı önemsiyor, faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Yaklaşık 300'e yakın projenin tartışıldığı çalıştayda, Bodrum Belediyesi'nin temel değerleri belirlenerek, misyon ve vizyonla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: ANKA

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