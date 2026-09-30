Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri\'nde 29 personelin katıldığı risk çalıştayı yapıldı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen Risk Değerlendirme Çalıştayı'na 29 personel katılırken; kent temizliği, araç ve ekipman yönetimi, bakım-onarım, personel planlaması ile idari ve mali süreçlere ilişkin riskler değerlendirildi.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ve belediye personeline verilen İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi sonrasında edinilen bilgi ve yöntem, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kendi hizmet süreçlerine uyarlanarak gerçekleştirilen Risk Değerlendirme Çalıştayı ile uygulamaya taşındı.

29 kişinin katılımıyla dört çalışma masasında gerçekleştirilen çalıştayda; kent temizliği, araç ve ekipman yönetimi, bakım-onarım, personel planlaması ile idari ve mali süreçlerde karşılaşılabilecek riskler değerlendirildi. Katılımcılar, kendi görev ve saha deneyimlerinden hareketle riskleri puanlarken mevcut risklerin yanı sıra yeni riskler de tanımladı.

Çalışmada risklerin nedenleri ve etkileri ile mevcut kontrol faaliyetleri ve alınabilecek ilave önlemler birlikte ele alındı. Böylece şoför, operatör ve saha personelinden teknik ve idari personele kadar farklı görevlerdeki çalışanların deneyimleri risk yönetimi sürecine doğrudan yansıtıldı.

Katılımcılardan benzer çalışmaların tekrarlanması yönünde olumlu geri bildirimler alınırken, çalıştay sonuçlarının hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesi ve olası sorunların önceden öngörülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.