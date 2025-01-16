Bodrum Belediyesi, Yolları Kirleten Hafriyat Kamyonlarına Karşı Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Yolları Kirleten Hafriyat Kamyonlarına Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yolları kirleten hafriyat kamyonları için denetim ve yaptırımlara devam ediyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevrenin korunması için gereken önlemleri aldıklarını açıkladı.

16.01.2025 16:12
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları kirleten hafriyat kamyonlarını denetliyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların caydırıcı olmasını umuyoruz. Bodrum'un geleceğini korumak için gereken tüm önlemleri almak konusunda kararlıyız" dedi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre ve yol temizliğini sağlamak amacıyla yolları kirletenlere yönelik yaptırımlar uyguluyor. Ekipler, 1 Kasım'dan bu yana ilçe genelindeki denetim ve uygulamalarda, 253 firma ve şahsa 5 milyon 742 bin 882 lira para cezası kesti.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevre ve yol temizliği için yapılan denetim ve uygulamalara ilişkin, "Yerel yönetim olarak çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili sorumluluğumuzu yaptığımız sürekli denetimlerle yerine getiriyoruz. Kentimizi, doğamızı ve geleceğimizi korumak, bu güzel kenti gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için özveri ile çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, çevreyi kirletenlere karşı etkili bir denetim sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların caydırıcı olmasını umuyoruz. Bodrum'un geleceğini korumak için gereken tüm önlemleri almak konusunda kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Yolları Kirleten Hafriyat Kamyonlarına Karşı Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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