Bodrum\'da 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'yla (MORAD-16) lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.
Ekipler tarafından durdurulan botta 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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