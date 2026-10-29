Bodrum\'da 35 araçlık konvoy Cumhuriyet\'in 103\'üncü yıl dönümünü kutladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlama etkinlikleri kapsamında nostaljik ve off-road araçlardan oluşan 35 araçlık konvoy şehir turu attı.

Bodrum'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Motorsporları Spor Kulübü tarafından, aralarında nostaljik klasik otomobiller ile off-road araçlarının da yer aldığı 35 araçlık grup, Gümbet Kavşağı'nda bir araya geldi. Hazırlıkların ardından hareket eden konvoy, Türk bayraklarıyla süslenen araçlarıyla kent merkezine doğru seyre çıktı. Gümbet Kavşağı'ndan başlayan şehir turu, Belediye Meydanı güzergahı üzerinden kentin simge noktalarından biri olan Değirmenler mevkisinde son buldu. Güzergah boyunca kornalar çalarak ilerleyen sürücülere, çevredeki vatandaşlar ve turistler de alkışlarla destek verdi. Sürüşün ardından Değirmenler mevkisinde toplanan sürücüler ve katılımcılar, günün anısına Türk bayraklarıyla toplu fotoğraf çektirdi. Bodrum Motorsporları Spor Kulübü Başkanı Murat Taşlıdağ yaptığı açıklamada, "Atamızın bize miras bıraktığı Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlamak için kulüp üyeleri yönetim olarak konvoy yaptık" dedi.