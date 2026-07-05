Bodrum\'da 4 Şüpheli Ruhsatsız Silahla Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çantalarında ruhsatsız silah ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir işletmede denetim yapıldı.

Bu sırada ellerindeki çantayla kaçmaya başlayan A.M.C, E.U, E.D. ve E.B. ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve çantada yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ile 37 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.