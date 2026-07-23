Bodrum\'da 40 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yelkenli tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 40 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, önceki gün, saat 21.00 sıralarında, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine polis ekipleri ile birlikte harekete geçildi. Bölgeye ulaşan ekipler tekneyi durdurup, aralarında 15 çocuğun da bulunduğu toplam 40 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.