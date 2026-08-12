Bodrum Belediyesi’nden üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadelede destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi’nden üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadelede destek

Bodrum Belediyesi’nden üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadelede destek
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, narenciyede ürün kayıplarını önlemek ve kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için Bitez'de 75 üreticiye biyoteknik tuzak dağıttı. Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Bodrum mandalinini kaliteli şekilde sofralarla buluşturmak için çalışmaların süreceğini söyledi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları kapsamında Bitez Mahallesi'ndeki 75 üreticiye biyoteknik tuzak dağıttı. Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, "Bodrum mandalinini en kaliteli şekilde sofralarımızda, işletmelerimizde ve konaklama sektöründe sizlerle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, narenciye yetiştiriciliğinde ürün kayıplarını önlemek ve kimyasal ilaç kullanımını azaltmak amacıyla yürüttüğü Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Bitez Mahallesi Arap Çavuş Kahvesi'nde düzenlenen programda 75 üreticiye biyoteknik tuzak dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri katıldı. Programda belediye personeli tarafından üreticilere tuzakların kullanımı ve biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında teknik bilgiler verildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Dağıtım töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan,M"Bu tuzaklarla Bodrum mandalinini en kaliteli şekilde sofralarımızda, işletmelerimizde ve konaklama sektöründe sizlerle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Biyoteknik tuzak dağıtımlarının, belirlenen program dahilinde Bodrum'un narenciye üretimi yapılan diğer mahallelerinde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Belediye, Akdeniz, Ekonomi, Güncel, Bodrum, Tuzak, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi’nden üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadelede destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay’dan köpek saldırısında emsal karar Yaşlı kadın evinin önünde dehşeti yaşadı: Yargıtay'dan köpek saldırısında emsal karar
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı
Malatya’da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti Malatya'da belediye işçisi, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti
Amedspor’dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle Amedspor'dan Oğuz Aydın için sürpriz hamle
Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı Aile faciası: Lösemi hastası oğlunu öldürüp, canına kıydı
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

11:24
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
11:21
Kan donduran töre vahşeti 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
Kan donduran töre vahşeti! 4 çocuk annesini öldürüp yaktılar
11:06
Cansever’in büyük sırrı Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
10:39
Özgür Özel sessizliğini bozdu: ’Çerçeve yasa’ya neden ’evet’ dediğini açıkladı
Özgür Özel sessizliğini bozdu: 'Çerçeve yasa'ya neden 'evet' dediğini açıkladı
10:11
Altın için kritik gün Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altın için kritik gün! Gözler saat 15.30'a çevrildi
09:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Motorinde ÖTV yükü azalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 14:13:32. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi’nden üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadelede destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.