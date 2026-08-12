Bodrum Belediyesi’nden üreticilere Akdeniz meyve sineği ile mücadelede destek

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmaları kapsamında Bitez Mahallesi'ndeki 75 üreticiye biyoteknik tuzak dağıttı. Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, "Bodrum mandalinini en kaliteli şekilde sofralarımızda, işletmelerimizde ve konaklama sektöründe sizlerle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, narenciye yetiştiriciliğinde ürün kayıplarını önlemek ve kimyasal ilaç kullanımını azaltmak amacıyla yürüttüğü Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Bitez Mahallesi Arap Çavuş Kahvesi'nde düzenlenen programda 75 üreticiye biyoteknik tuzak dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri katıldı. Programda belediye personeli tarafından üreticilere tuzakların kullanımı ve biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında teknik bilgiler verildi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Dağıtım töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan,M"Bu tuzaklarla Bodrum mandalinini en kaliteli şekilde sofralarımızda, işletmelerimizde ve konaklama sektöründe sizlerle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Biyoteknik tuzak dağıtımlarının, belirlenen program dahilinde Bodrum'un narenciye üretimi yapılan diğer mahallelerinde de devam edeceği bildirildi.