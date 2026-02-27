Bodrum'da Acil Trafik Önlemleri Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Acil Trafik Önlemleri Çağrısı

27.02.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ilıcalı, Bodrum'daki trafik sorununa dikkat çekerek acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Ticaret Odası'nın şubat ayı meclis toplantısında düzenlenen 'Bodrum Yarımadası Trafik Problemleri ve Çözümleri' konferansında konuşan Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yaz sezonu gelmeden kavşakların kilitlendiğine dikkat çekerek, acil önlem çağrısında bulundu.

Bodrum Ticaret Odası'nın şubat ayı meclis toplantısında düzenlenen 'Bodrum Yarımadası Trafik Problemleri ve Çözümleri' konferansına Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Karayolları yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve polis ekipleri ile çok sayıda davetli katıldı. Konferansta Ilıcalı, Bodrum'un trafik sorunu ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunumunun ardından davetlilerin sorularını yanıtladı.

'DAHA MEVSİM GELMEDEN KAVŞAKLAR KİTLENİYOR'

Yaz dönemi başlamadan trafikte oluşan yoğunluğa dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bodrum Belediyesi'nde Mehmet Kocadon ve Ahmet Aras dönemlerinde projeler üretildiğini belirtip, "Bir kısmı uygulandı ama şu son dönemde yeni belediyede projeler hayata geçmiyor. Bodrum Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezi, cazibe merkezi. Burada bu tedbirler alınmazsa, acil bu işler yapılmazsa, Bodrum bu trafiğinden dolayı hem içeriden hem dışarıdan çok büyük kayıplara uğrayacak. Turizm açısından özellikle bu ülke ekonomisi açısından, bölge ekonomisi açısından çok olumsuzluklar oluşturacak. Daha mevsim gelmemiş şubat ayında kavşaklar kilitleniyor. Kavşakların cihazları, yeni teknoloji donanımlar, yazılımlar, düzenlemeler, toplu ulaşım hiçbir şey yok. Hiç bir hareket yok" dedi.

DANIŞMA KURULU VURGUSU

Projelerin kısa ve orta vadeli olarak hazır olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, teknik çözümlerin yanı sıra idari koordinasyonun da önemine işaret ederek, "Projeleri var kısa vadede, orta vadede ama yine yılların tecrübesiyle sadece teknik değil idari olarak da burada mutlak surette bir danışma kurulu; yerel yönetimlerden, merkezi yönetimlerden, işin uzmanlarından, odadan, sivil toplumdan yani çok kalabalık olmayan danışma kurulu, güçlü bir koordinasyon oluşturacak, bu bürokratik işlemleri hızlandıracak" diye konuştu.

AKILLI KAVŞAK VE GEOMETRİK DÜZENLEME

Prof. Dr. Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece battı çıktı ile olacak iş değil. Yani bir taraftan kavşaktan hareketlilik verip sonra tıkanırsanız olmaz. Bodrum'daki yolculukların yüzde 85'i İstanbul'da ki gibi bir yolculu otomobil. Havaalanından çıkıyorsunuz merkeze gelemiyorsunuz. Bodrum içerisinde sahil yolu tamamen tıkanmış vaziyette. Mutlak suretle çözülmesi lazım. Bodrum'da çevre yolu kara yolları'nın planlamasında var. Bodrum'un içerisine geçmeden çevre yoluna da ihtiyaç var demir yoluna da. Devletin ilgili bakanlıklarının strateji planlarında, master planlarında yer alıyor."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Trafik, Bodrum, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Acil Trafik Önlemleri Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:03:51. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Acil Trafik Önlemleri Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.