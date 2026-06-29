Bodrum'da Görüntü Kirliliğine Karşı Ortak Mücadele

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında meydan, cadde, sokak, kaldırım ve park gibi ortak yaşam alanlarında bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan atıl eşya, malzeme ve araçlar kaldırılacak.

Bodrum Belediyesi, ortak kullanım alanlarında görüntü kirliliğine neden olan ve kamusal alanları işgal eden atıl eşya, malzeme ve araçların kaldırılmasına yönelik ilçe genelinde kapsamlı bir uygulama başlatıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanlarını işgal eden şahsi malzeme ve atıl eşyalarını, 7 Temmuz 2026 tarihine kadar kaldırmaları istendi.

Belirtilen tarihten sonra ortak kullanım alanlarında bulunan sahipsiz veya terk edilmiş nitelikteki malzemeler ekipler tarafından kaldırılarak alanlardan uzaklaştırılacak.

Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Bodrum hedefiyle yürütülecek uygulama kapsamında vatandaşların kamusal alanların ortak kullanımına yönelik hassasiyet göstermeleri ve çalışmalara destek vermeleri istendi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kent düzenini korumak ve ortak kullanım alanlarını daha güvenli, temiz ve düzenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen çalışmada vatandaşların iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, kamu alanlarını işgal eden ve görüntü kirliliğine neden olan şahsi malzemelerin belirtilen süre içerisinde kaldırılması çağrısında bulundu.