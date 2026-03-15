Bodrum'da Bergamut Caddesi, Yenilenen Yüzüyle Vatandaşların Kullanımına Hazırlanıyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde yürütülen asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık dört aydır süren altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarında da sona gelinirken, cadde yenilenen yüzüyle vatandaşların kullanımına hazırlanıyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bergamut Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında caddenin 650 metrelik bölümünde 2,5 ay önce sıcak asfalt çalışması yapıldı. Çalışmaların devamında caddenin kalan 550 metrelik bölümünde yaklaşık bin ton sıcak asfalt finişer makinesi ile serildi.

Mandalinci, silindirin direksiyonuna geçti

Ekiplerin yoğun mesaisiyle gerçekleştirilen asfalt serimi çalışmaları sırasında Başkan Mandalinci de sahada incelemelerde bulundu. Mandalinci, incelemeleri sırasında bir süre silindirin direksiyonuna geçerek asfalt düzeltme çalışmalarına eşlik etti.

Mandalinci'ye incelemeleri sırasında Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Cem Köylü, Fen İşleri Müdürü Okan Koban ve Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü de eşlik etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bergamut Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt serimi ile yolun üstyapısı tamamen yenilenmiş oldu. Çalışmayla birlikte bölgede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Caddede yürütülen çalışmalar yalnızca asfalt serimi ile sınırlı kalmadı. Yaklaşık dört aylık süreçte MUSKİ, Telekom, ADM ve Bodrum Belediyesi ekipleri altyapı çalışmalarını koordineli şekilde tamamladı.

Yol çalışmalarıyla birlikte bölgede kaldırım ve bordür imalatları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların gelecek hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Mandalinci, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık dört aydır MUSKİ, Telekom, ADM ve Bodrum Belediyesi ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla sürdürülen altyapı çalışmaları bugün itibarıyla tamamlandı. Serdiğimiz sıcak asfalt ile birlikte Bitez Bergamut Caddesi artık vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli şekilde kullanabileceği, Bodrum'a yakışan bir yol haline geliyor."

Mandalinci, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ekiplerin planlama doğrultusunda kent genelinde finişerle sıcak asfalt ve greyder ile serme asfalt çalışmalarına da aralıksız devam edeceğini belirtti.

Asfaltın soğumasının ardından Bitez Bergamut Caddesi'nin 16 Mart Pazartesi günü (yarın) trafiğe açılması planlanıyor. Gelecek hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kaldırım ve bordür çalışmaları ile birlikte cadde, yenilenen aydınlatmalarıyla modern bir görünüme kavuşacak.