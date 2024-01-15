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Bodrum'da bir apart otelde yangın çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da bir apart otelde yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir apart otelin havuz bölümündeki pergole barda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.01.2024 - 13:01,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir apart otelin havuz bölümünde bulunan pergole barda yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangında, alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki apart otelin, havuz bölümündeki pergole de saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm pergoleyi sardı. Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri 1 saatte söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum\'da bir apart otelde yangın çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da bir apart otelde yangın çıktı - Son Dakika
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