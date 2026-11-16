Bodrum'da bot operasyonunda 32 kaçak göçmen yakalandı, 10 şüpheli adliyeye gönderildi - Son Dakika
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Bodrum'da bot operasyonunda 32 kaçak göçmen yakalandı, 10 şüpheli adliyeye gönderildi

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Bodrum\'da bot operasyonunda 32 kaçak göçmen yakalandı, 10 şüpheli adliyeye gönderildi
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Bodrum'da Sahil Güvenlik ve GİM ekiplerinin operasyonuyla lastik bot durduruldu, botta 32 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu kaptan yakalandı. Göçmenleri organize ettiği belirlenen 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lastik botla Avrupa ülkelerine gitmeye hazırlanan 32 kaçak göçmen yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 10 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları (GİM) Grup Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Kasım'da İçmeler mevkisinden deniz yoluyla göçmen geçişi yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin bölgedeki kontrollerinde, bir grup kaçak göçmenin ormanda beklediği belirlendi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, bölgeyi takibe aldı. Ekipler, 12 Kasım'da denizden gelen lastik botun kıyıya yanaşıp ormanda bekleyen göçmenleri aldığını tespit etti. Açıkta bekleyen Sahil Güvenlik botuna bilgi verildi. Ekiplerin operasyonuyla durdurulan lastik botta, 32 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu tekne kaptanı yakalandı.

LASTİK BOT TAMİR İŞLETMESİNDEN ALINMIŞ

Olayın organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin göçmenlerden bir kısmını kara yoluyla Denizli'den Bodrum'a getirdiği belirlendi. Ayrıca olayda kullanılan lastik botun, Türkbükü'ndeki bir tamir işletmesinden vinçle alınıp İçmeler çekek alanından denize indirildiği ve bu işlem için organizatörlerin vinç sürücüsüne 13 bin TL ödeme yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında göçmenlerin sevkiyatını sağladığı, botun denize indirilmesine aracılık ettiği ve organizasyonda yer aldığı belirlenen toplam 10 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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