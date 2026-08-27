Bodrum'da Bozuk 400 Kilo Et İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Bozuk 400 Kilo Et İmha Edildi

Bodrum\'da Bozuk 400 Kilo Et İmha Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da bir kasap deposundan yayılan kötü koku üzerine 400 kilo bozuk et el konularak imha edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kasap işletmesine ait depodan yayılan kötü koku üzerine yapılan araştırmada bozuk olduğu belirlenen 400 kilo ete el konuldu. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumda olduğu belirtilen etin imha edileceği belirtildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye yayılan kötü koku ihbarı üzerine Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumda bulunan bir kasap işletmesinin deposunda inceleme gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, işletmenin deposunda bozularak kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilo et tespit edildi. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumdaki ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeyle ilgili tutanak tutularak işlem başlatıldı. El konulan yaklaşık 400 kilo bozuk et ise ekiplerin kontrolünde imha edilmek üzere depodan çıkarıldı. Ekipler, depo ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Bodrum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Bozuk 400 Kilo Et İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
İnfial yaratan görüntüler Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı İnfial yaratan görüntüler! Kaplumbağayı ezerek öldüren kadın serbest bırakıldı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı
Aydın’da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aydın'da kaza: 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
ABD’den YPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum ABD'den YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

23:58
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi’ye saldırdı
Lyonlu futbolcular ve taraftarlar, Guendouzi'ye saldırdı
23:54
Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe, dev bir gelirin sahibi oldu
23:53
Yıllar süren hasret bitti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
21:58
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı 157’ye yükseldi
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 00:21:33. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Bozuk 400 Kilo Et İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement