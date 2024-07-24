Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği'nin on birinci etabı, Torba sahilinde yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin denizleri atıklardan arındırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak için her sene düzenlediği Deniz Dibi Temizliği'nin 2024 yılı on birinci etabı Torba sahilinde yapıldı. Belediye Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen temizlik etkinliğine, ilgili birim personeli, Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar ve mahalle sakinleri katıldı. Belediye, doğal yaşamın sürdürebilirliğini sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparken, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), temizliğe tekne desteği sağladı. Temizlikte denizden 93 kilogram atık çıkarıldı. Atıklar, Torba Limanın önünde sergilendikten sonra geri dönüşümü yapılmak üzere Belediye 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz Dibi Temizliği'nin on ikinci etabı, 31 Temmuz Çarşamba günü Güvercinlik sahilinde yapılacak.