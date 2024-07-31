Bodrum'da Deniz Dibinden 83 Kilogram Atık Çıkarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 83 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin 12'nci etabı Güvercinlik sahilinde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan etkinliğe ilgili birim müdürleri ve personeli ile Güvercinlik Mahalle Muhtarı Günay Şafak katıldı.

Denizleri ve koyları atıklardan arındırmak, doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte gönüllü dalış ekibi tarafından denizden 83 kilogram atık çıkarıldı.

Güvercinlik Belediye Kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere atık merkezine götürüldü.