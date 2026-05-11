Bodrum'da Dostluk Rüzgarı: "6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali" Sona Erdi

11.05.2026 11:26  Güncelleme: 12:39
(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri iş birliğiyle düzenlenen "6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali", Ege'nin iki yakasını sanat, müzik ve ortak kültürle buluşturdu. Yunan adalarından gelen heyetlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

"6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali", 8 Mayıs Cuma günü Kos Belediye Başkanı Theodosios Nikitaras, Nisyros Belediye Başkanı Christophis Koroneos, Patmos Belediye Başkanı Nikitas Tsabalakis, Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, Leros Belediye Başkan Yardımcısı Eleni Chelmi ve Kalymnos Belediyesi Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kalliopi Koutouzi'nin yer aldığı heyetin Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından Bodrum Cruise Port'ta karşılanmasıyla başladı. Karşılama programının ardından iki yakanın folklor ekipleri karşılıklı gösteriler sahneledi."

Festival kapsamında Belediye Meydanı'ndan Kumbahçe Meydanı'na Philarmonic Band of Kos ile Bodrum Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlenirken; Kumbahçe Meydanı'nda Devran Dans Topluluğu'nun "Mor Cepgenin Hikayesi" gösterisi ile Kos Belediyesi Folklor Ekibi ve Nisyros Adası Halk Oyunları ekiplerinin performansları beğeni topladı.

GÜÇLÜ DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Festival Organizasyon Komitesi Başkanı Nil Taşkıran, altı yıl önce küçük bir hayalle başlayan festivalin bugün Bodrum ve Yunan adaları arasında güçlü bir dostluk köprüsüne dönüştüğünü ifade etti. Ege'nin ayıran değil birleştiren bir deniz olduğunu vurgulayan Taşkıran, festivalin gelecek yıllarda daha da büyüyerek iki yaka arasındaki dostluğu güçlendirmesini temenni etti.

Mandalinci ise festival boyunca kültürlerin, geleneklerin ve ortak değerlerin birlikte paylaşılacağını belirterek, "Karşı iki kıyının dost şehirlerini Bodrum'dan tüm Ege'ye haykırıyoruz" dedi.

Yunan adalarından festivale katılan belediye başkanları ve temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda Ege'nin dostluk, barış ve kültürel dayanışmanın simgesi olduğunu vurgulayarak, Bodrum'da gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KÜLTÜR, SANAT VE MÜZİK BODRUM'DA

Festivalin ilk günü Kostas Karathomas'ın buzuki performansı ve "İki Yaka Şarkıları" konseriyle sona ererken, ikinci gün boyunca Kumbahçe Meydanı'nda atölyeler, söyleşiler, gastronomi sunumları ve halk dansları gösterileri düzenlendi.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ana plaket töreninde konuşan Mandalinci, iki yakanın ortak kültürüne dikkati çekerek dostluk ve barış mesajı verdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise festivalin yıllar içerisinde büyüyerek Türkiye ile Yunanistan arasında güçlü bir kardeşlik köprüsüne dönüştüğünü söyledi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas da iki halk arasındaki samimi ilişkilerin gelecekte daha güçlü iş birliklerine dönüşeceğine inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından festivale katkı sunan kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edilirken gecenin finalinde sahne alan Yorgo Kertis konseri yoğun ilgi gördü.

Festivalin son günü ise halk dansları gösterileri, workshoplar, kültür sohbetleri ve konserlerle devam etti. Soner Güngör konseri ve DJ performansıyla festival sona erdi.

Festival kapsamında ayrıca Ali Şengün'ün "Bodrum Zamanda Yolculuk" isimli projeksiyon destekli sergisi ile imza günleri sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: ANKA

