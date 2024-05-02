Bodrum'da fırın ve unlu mamul işletmelerine denetim - Son Dakika
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Bodrum'da fırın ve unlu mamul işletmelerine denetim

Bodrum\'da fırın ve unlu mamul işletmelerine denetim

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul işletmelerinde gıda, hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda cezai yaptırımlar uygulandı.

02.05.2024 12:58  Güncelleme: 13:00
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul işletmelerinde denetim yaptı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında fırın ve unlu mamul işletmelerinde gıda, hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleştirdi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek durumların önüne geçmek için yapılan son denetimde, 151 işletme kontrol edildi. 36 işletmeye fiyat tarifesi, 30 işletmeye gramaj, 9 işletmeye ise genel hijyen ve temizlik konularından ilgili kanun maddelerince işlem yapıldı. İlgili işletmeler, yaklaşık 200 bin liralık cezai yaptırımla encümene sevk edildi.

Çok sayıda işletmeye de ikaz ve tespit tutanağı düzenleyen ekipler, bir işletmenin ruhsatsız olarak ticari faaliyette bulunduğunu belirleyerek, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne gerekli yasal işlemlerin yapılması için tutanak gönderdi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin turizm sezonu boyunca artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Bodrum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da fırın ve unlu mamul işletmelerine denetim - Son Dakika

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