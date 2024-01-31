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Bodrum'da fırtına nedeniyle 15 metrelik tekne battı - Son Dakika
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Bodrum'da fırtına nedeniyle 15 metrelik tekne battı

Bodrum\'da fırtına nedeniyle 15 metrelik tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı. Yalıkavak sahili tersane bölgesine bağlı bulunan tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarptıktan sonra hasar gördü ve kısa sürede batmaya başladı. Teknenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

31.01.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne battı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, 29 Ocak'ta Bodrum'un kuzeyi için fırtına uyarısı yaptı. Beklenen fırtına Yalıkavak, Torba ve Göltürkbü sahillerinde bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili oldu. Yalıkavak sahili tersane bölgesine bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir ahşap tekne fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp, hasar gördü. Hasar alan tekne kısa sürede sahile yakın bir noktada batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen ahşap teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da fırtına nedeniyle 15 metrelik tekne battı - Son Dakika
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