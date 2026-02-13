Bodrum'da Gölet Taşınca Balıklar Asfalta Sürüklendi - Son Dakika
Bodrum'da Gölet Taşınca Balıklar Asfalta Sürüklendi

13.02.2026 18:37
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağış sonrası gölet taştı, balıklar yola düştü; vatandaşlar topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göletin taşması sonucu asfalta sürüklenen balıklar vatandaşlar tarafından toplandı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Mumcular Mustafa Kalem Parkı'ndaki gölet taştı. Çevredeki alanlar kısa sürede sular altında kaldı.

Göletten taşan sularla birlikte balıklar da asfalta sürüklendi. Vatandaşlar yoldaki balıkları tek tek topladı.

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

