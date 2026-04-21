Bodrum Bitez Pazar Yeri Ges Projesinde Enerji Verimliliği Artıyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından Bitez Pazar Yeri'nde hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES), 2026 yılının ilk çeyreğinde yüksek mahsuplaşma performansına ulaştı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında sistemin mart ayı verimlilik oranı yüzde 53,70 olarak kaydedildi.

Bodrum Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımları çerçevesinde, Bitez Pazar Yeri'nin 500 metrekarelik çatı alanına kurulan santral, enerji giderlerinin azaltılmasında önemli rol oynuyor. Toplam 190 adet 550 watt gücünde panelden oluşan ve 104,5 kWe kurulu güce sahip olan tesis, pazar yeri ile belediye merkez hizmet binasının enerji ihtiyacını karşılıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2026 yılı ilk üç aylık verilerine göre, güneşlenme süresindeki artışa bağlı olarak üretim kapasitesinde istikrarlı yükseliş yakalandı. Tesisin mahsuplaşma oranları; ocak ayında yüzde 20,44, şubat ayında yüzde 33,49 iken mart ayında yüzde 53,70 seviyesine yükseldi. Çevre dostu enerji üretimini desteklemek amacıyla kurulan GES projesi, belediyenin enerji maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji projelerinin kent genelinde devam edeceğini belirtti.