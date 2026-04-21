Bodrum Bitez Pazar Yeri Ges Projesinde Enerji Verimliliği Artıyor

21.04.2026 10:09  Güncelleme: 10:55
Bodrum Belediyesi, Bitez Pazar Yeri'nde kurulan Güneş Enerjisi Santrali ile 2026 yılının ilk çeyreğinde enerji verimliliğini %53,70 seviyesine çıkardı. Yenilenebilir enerji yatırımları ile enerji maliyetlerini düşüren proje, çevre dostu enerji üretimini destekliyor.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından Bitez Pazar Yeri'nde hayata geçirilen Güneş Enerjisi Santrali (GES), 2026 yılının ilk çeyreğinde yüksek mahsuplaşma performansına ulaştı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında sistemin mart ayı verimlilik oranı yüzde 53,70 olarak kaydedildi.

Bodrum Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımları çerçevesinde, Bitez Pazar Yeri'nin 500 metrekarelik çatı alanına kurulan santral, enerji giderlerinin azaltılmasında önemli rol oynuyor. Toplam 190 adet 550 watt gücünde panelden oluşan ve 104,5 kWe kurulu güce sahip olan tesis, pazar yeri ile belediye merkez hizmet binasının enerji ihtiyacını karşılıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2026 yılı ilk üç aylık verilerine göre, güneşlenme süresindeki artışa bağlı olarak üretim kapasitesinde istikrarlı yükseliş yakalandı. Tesisin mahsuplaşma oranları; ocak ayında yüzde 20,44, şubat ayında yüzde 33,49 iken mart ayında yüzde 53,70 seviyesine yükseldi. Çevre dostu enerji üretimini desteklemek amacıyla kurulan GES projesi, belediyenin enerji maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji projelerinin kent genelinde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

İzmir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Japonya’da 7.4’lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
İstanbullular diken üstünde Çam kese tırtılı böyle görüntülendi İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
Batman’da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü Batman'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
