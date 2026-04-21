Bodrum Belediyesi, Halikarnassos Surları ve Myndos Kapısı'nı Turizm Sezonuna Hazırladı

21.04.2026 17:04  Güncelleme: 18:05
Bodrum Belediyesi, turizm sezonu öncesinde Halikarnassos Surları ve Myndos Kapısı'nda kapsamlı bir bahar temizliği gerçekleştirdi. Ayrıca, tarihi alanların tanıtımına katkı sağlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenlenecek.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından turizm sezonu öncesinde Halikarnassos Surları ve Myndos Kapısı'nda yürütülen kapsamlı bahar temizliği çalışmaları tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından müze görevlilerinin gözetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında surlar üzerinde, yürüyüş yollarında ve çevresinde detaylı temizlik, ot biçimi ve budama işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmaların son aşamasında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahçe atıkları ve temizlik kalıntıları da bölgeden kaldırıldı. Tarihi dokunun korunması ve çevre düzeninin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların, belirli periyotlarla turizm sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

Halikarnassos Surları ve Myndos Kapısı'nda özel etkinlik

Bölgenin tanıtımına katkı sağlamak ve turizm bilincini artırmak amacıyla Bodrum Kaymakamlığı öncülüğünde Halikarnassos Surları ve Myndos Kapısı'nda özel bir etkinlik planlandı. Yarın saat 11.30'da Myndos Kapısı'nda başlayacak programda; gösteriler ve şiir dinletileri yer alacak. Halk oyunları gösterisi ile bölgenin tarihi dokusunu yansıtan resim ve fotoğraf sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında katılımcılarla birlikte Halikarnassos Surları'ndan Myndos Kapısı'na uzanan tarihi güzergahta bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

