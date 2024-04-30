Bodrum Belediyesi Halk Plajlarını Sezona Hazırlıyor

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Bodrum Belediyesi tarafından kent genelindeki 83 halk plajında sezon hazırlıkları yapılıyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Plajlar Birimi ekipleri, plaj hazırlıkları kapsamında çevre ve şemsiye düzeni yaparken genel kontrolleri gerçekleştirerek halk plajlarını sezona hazırlıyor.

Çalışmalar kapsamında Gerenkuyu, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Küçükbük, Gündoğan ve Turgutreis Günbatımı halk plajlarında şemsiye dikim işlemleri tamamlandı. Bodrum genelinde 686 şemsiye dikildi.

Halk plajı çalışmalarında şemsiye dikimi dışında sahil tesviyesi, duş, lavabo ve soyunma kabinlerinin tamir ve bakım işlemleri de yapılıyor. Dezavantajlı bireyler için yürüyüş yolları ve yüzme kulvarları düzenleniyor. Şamandıralar ise 1 Haziran itibarıyla çekilerek plajlardaki çalışmalar tamamlanacak.

Halk plajlarındaki çalışmaların turizm yoğunluğunun başladığı bölgelere göre planlanarak devam ettiği belirtildi.