Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettiği belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası verildi.
İlçede Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri hanutçuluk yaptığı belirtilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, ekiplerce yapılan denetimlerde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletmeye 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verilerek, mühürleme işlemi gerçekleştirdi.
Ekiplerin yarımada genelinde uygulamalarını sürdürecekleri belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Hanutçuluk Yapan 4 İşletmeye Kapatma Cezası - Son Dakika
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