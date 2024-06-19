Bodrum'da içme suyu hattının patlaması sonucu otomobil çukura düştü - Son Dakika
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Bodrum'da içme suyu hattının patlaması sonucu otomobil çukura düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Akyarlar Mahallesi'ndeki içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucu oluşan çukura bir otomobil düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ekiplerin çalışmasıyla otomobil çukurdan çıkarıldı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışmalarına başladı. Patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

19.06.2024 17:27
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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