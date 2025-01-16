Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreye inşaat atığı tespit edilen iki kişiye cezai işlem uygulandı.
Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi'ne bir kamyonetle gelen 2 kişi yol kenarına inşaat atığı atarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar ise bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, aracı tespit ederek, iki kişiye ilgili kanun kapsamında toplamda 70 bin lira para cezası uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da İnşaat Atığı Nedeniyle Cezai İşlem - Son Dakika
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