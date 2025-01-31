Bodrum'da İnşaat Denetimleri: 1 Milyon 600 Bin Lira Ceza Kesildi - Son Dakika
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Bodrum'da İnşaat Denetimleri: 1 Milyon 600 Bin Lira Ceza Kesildi

Bodrum\'da İnşaat Denetimleri: 1 Milyon 600 Bin Lira Ceza Kesildi

Bodrum'da inşaat yasaklarının sona ermesiyle artan hafriyat kamyonu ve beton mikseri sayısına yönelik denetimlerde, son 3 ayda toplam 1 milyon 600 bin lira ceza uygulandı. 1500 araç denetimden geçti.

31.01.2025 14:30  Güncelleme: 14:33
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, inşaat yasaklarının sona ermesiyle birlikte artan hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine yönelik yapılan denetimlerde 3 ayda toplam 1 milyon 600 bin lira ceza kesildi. Ceza kesilen hafriyat kamyonu ve beton mikserleri sayısının 1500 olduğu belirtildi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da 1 Kasım itibariyle inşaat yasakları sona erdi. Bu kapsamda, yarımada genelinde başlayan inşaatlar ile birlikte cadde ve sokaklarda hafriyat kamyonu ile beton mikserlerinin sayısında artış yaşandı. Türkbükü-Gölköy-Turgutreis-Bağla-Akyarlar- Gümüşlük bölgelerinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri 1 Kasım'dan bu yana denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerce hız, hatalı sollama, branda kullanmama, koruma demiri kullanmama, fazla tonaj gibi nedenlerden dolayı 1 Kasım'dan bu yana denetlenen 1500'den fazla hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine toplam 1 milyon 600 bin liralık cezai işlem uyguladı. Kazaların önüne geçilebilmesi için ekiplerce cadde ve sokaklarda denetimlerin aralıksız olarak süreceği belirtildi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da İnşaat Denetimleri: 1 Milyon 600 Bin Lira Ceza Kesildi - Son Dakika

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