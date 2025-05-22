Bodrum'da İnşaat Yasağına Uymayan Firmalara Cezalar Kesiliyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde 15 Mayıs ile 15 Ekim 2025 tarihleri arasında uygulanan inşaat yasağına uymayan firmalara cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda son bir haftada toplam 254 işlemeye, 3 milyon 304 bin 155 lira ceza kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağının ardından denetimlerini sıklaştırdı. Bu tarihten itibaren yapılan denetimlerde, şantiyelerde faaliyetlerine devam eden 203 inşaat firması ile inşaatlara beton getiren mikserler ve hafriyat çalışması yapan 51 araca cezai işlem uygulandı.

Emre aykırılık ve gürültülü çalışma nedeniyle Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince uygulanan cezai işlemlerde, bir haftada toplam 254 işlemeye 3 milyon 304 bin 155 lira ceza kesildi.

Başkan Mandalinci'den çağrı

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçen günlerde düzenlediği basın toplantısında inşaat yasaklarıyla ilgili denetim ve uygulamaların sıklaştırıldığını belirterek, "Bodrum'da faaliyet gösteren iş firmaları lütfen ağır tonajlı araçlarınızı, hafriyat kamyonlarınızı, beton mikseri ve kırıcılarınızı bugünden itibaren çalıştırmayın. Çalıştırdığınız takdirde para cezasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Gerekirse şantiyeleriniz mühürlenecek. Zabıta ve diğer birimlerdeki ekiplerimizle beraber inşaatlarda denetimlere başladık. Belediye hoparlörlerimizden de inşaat yasağı ile ilgili çağrılarımızı yapıyoruz" dedi.

İnşaat denetimlerini 7/24 sürdüren Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de anında değerlendiriyor.