Bodrum'da Isale Hattı Patladı, Tonlarca Su Boşa Aktı - Son Dakika
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Bodrum'da Isale Hattı Patladı, Tonlarca Su Boşa Aktı

Bodrum\'da Isale Hattı Patladı, Tonlarca Su Boşa Aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu tonlarca su boşa akarken, bölgeden geçen araç sürücüleri sıkıntılı anlar yaşadı. Belediye ekipleri olay yerine gelerek onarım çalışmalarına başladı.

13.02.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı.

Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında kaldırımın altından geçen isale hattı patladı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, bölgeden geçen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye ulaşan belediye ekipleri, suyun akışını keserek onarım çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Bodrum, Güncel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Isale Hattı Patladı, Tonlarca Su Boşa Aktı - Son Dakika

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