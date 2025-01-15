Bodrum'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonun çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

15.01.2025 18:02
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonun iki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Meşelik Mahallesi Mumcular kara yolunda İ.K. idaresindeki 09 YN 969 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Alper Emiroğlu'nun kullandığı 34 HJT 192 plakalı otomobile, ardından da O.E. yönetimindeki 09 S 7890 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Alper Emiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, seyir halindeki kamyonun kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen otomobile çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Kamyon Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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