Bodrum'da Kültür ve Tarih Söyleşileri Başlıyor

Güncel

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla "Bodrum'un Tarihi ve Kültürel Mirasa Bodrum'dan Bakmak" başlığıyla kültür söyleşileri düzenliyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen "Bodrum'un Tarihi ve Kültürel Mirasa Bodrum'dan Bakmak" söyleşileri başlıyor.

Herodot Kültür Merkezi'nde 26 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de yapılacak kültür söyleşilerinde Arkeolog Serap Topaloğlu "Bodrum'un Arkeolojik Mirası", Mimar Banu Tok "Sit Alanları ve Taşınmaz Kültür Varlıklarında Koruma, Uygulama ve Denetim", Mimar Gamze Türk Oğuz "Kültürel Mirasın Korunmasında Meslek Odalarının ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü", Arkeolog Ayşe Temiz ise "Bodrum'un Kentsel Mirası ve Korunması" alt başlıklarında bilgiler paylaşacak.

Bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin bilgi verilerek, değerlendirmeler yapılacak; program kapsamında bölgenin zengin tarihi ve kültürünü geniş kitlelere aktarmak hedefleniyor. Söyleşiler, mart ve nisan aylarında da farklı konu başlıklarıyla devam edecek.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, söyleşilere ilişkin, "Yerel yönetim olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir destinasyon olan Bodrum'un mirasına sahip çıkıyor, bu değerleri tanıtmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından düzenlenen kültür gezileri ve söyleşilerine vatandaşlarımızın katılımını önemsiyoruz. Söyleşide uzmanlardan aktarılacak olan bilgiler, kent tarihimize ve kültürel değerlerimize ışık tutacak" diye konuştu.