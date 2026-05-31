Bodrum'da Kurban Bayramı Trafiği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilciler kentten ayrılmaya devam ediyor. Son 36 saatte ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ilçeden çıkışlar devam ediyor. Yokuşbaşı-Milas istikameti ile Güvercinlik çıkışında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Hem polis hem de jandarma ekiplerinin, trafik akışının kontrollü ve düzenli sağlanması için önlemler aldığı bildirildi. Son 36 saatte, ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

Öte yandan, tatilini sürdüren bazı yerli ve yabancı turistler de hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu ilçede denize girip, plajlarda vakit geçirdi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),