Bodrum'da Kuvvetli Sağanak Sel Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Bodrum'da Kuvvetli Sağanak Sel Baskınlarına Neden Oldu

Bodrum\'da Kuvvetli Sağanak Sel Baskınlarına Neden Oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki kuvvetli sağanak sonucu 60 ev ve 2 iş yeri su altında kaldı. Tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

08.12.2024 18:27  Güncelleme: 18:33
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle su basan 60 ev ve 2 iş yerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürerken, suyla dolan yollarsa tekrar trafiğe açıldı.

Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yollar trafiğe kapandı. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum Kaymakamlığı, AFAD, Bodrum Belediyesi, MUSKİ, Bodrum Gönüllüleri Derneği olmak üzere yaklaşık 250 personel 80 araçla taşkınların yaşandığı bölgede aralıksız çalışma yürüttü. Öte yandan, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci selin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Kadıkalesi'nde bir sitedeki 18 ev, Akyarlar mevkisindeki bir sitede bulunan 12 ev sular içinde kalırken, bölgede temizlik çalışması ve su tahliyesi başlatıldı. Ayrıca yarımada genelinde 30 ev ve 2 iş yerini de su bastı. Ekiplerce tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürerken, kapanan yollar temizlenerek trafiğe açıldı.

Site görevlisi Ömer Güney, "Site içerisinde su bir metreye kadar ulaştı. Bizim evimiz komple su altında kaldı. Tüm eşyalarımız battı. Şu an suları çekiyorlar. Burası yazlık site, şu anda yaşayan yok. 18 dairenin 18'i de su içinde. Ev sahiplerine haber verildi" dedi.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Kuvvetli Sağanak Sel Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

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