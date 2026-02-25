Bodrum'da Madde Bağımlılığına Karşı Farkındalık Programı Düzenlendi

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, madde bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında farkındalık programı düzenledi. Programda bağımlılıkta erken farkındalık, ebeveyn gözetimi ve iletişim yöntemleri ele alındı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Bodrum Farkındalık Programı" başlığıyla organize edilen program; Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilciliği iş birliği ile Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Programda alanında uzman isimler önemli konuları ele aldı. Yetişkinlere yönelik, halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, madde bağımlılığına karşı toplumsal bilinç oluşturulması ve ailelerin bilgilendirilmesi hedeflendi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Neriman Yılmaz, "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlıklı sunumuyla ailelerin bağımlılıkla mücadelede üstlendiği role dikkati çekti. Yılmaz, erken farkındalığın ve ebeveyn gözetiminin önemine vurgu yaptı.

Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi Av. Onursal Özbek, "Bağımlı Birey Sadece Bir Dosya Numarası Mıdır" başlıklı konuşmasında bağımlılığın hukuki boyutunu ve toplumsal bakış açısını değerlendirdi. Özbek, bağımlılıkla mücadelede insan odaklı yaklaşımın önemine işaret etti.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Seher Akbaş ise "Çocuk ve ergenlerdeki madde kullanımında ebeveynler neler bilmeli" sorusuna yanıt verdi. Akbaş, ailelere erken uyarı işaretleri, risk faktörleri ve doğru iletişim yöntemleri konusunda bilgi aktardı.

Programda ayrıca, madde bağımlılığıyla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine işaret edildi.

Programın sonunda katılımcılar, merak ettikleri soruları uzmanlara yönelterek bilgi edindi.