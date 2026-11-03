Bodrum'da arızalanan motoryat kayalıklara sürüklenip battı: 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da arızalanan motoryat kayalıklara sürüklenip battı: 2 kişi kurtarıldı

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Bodrum\'da arızalanan motoryat kayalıklara sürüklenip battı: 2 kişi kurtarıldı
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Bodrum Kalesi açıklarında demirlemeye çalışan 'Hemdemim' isimli 26 metrelik motoryatın iskele makinesi arızalandı. Rüzgarla mendireğe sürüklenen ve su altı kısmından hasar alan tekne, yedeklenip açığa çekilirken battı. Yattaki 2 mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tahliye etti; deniz yüzeyinde kalan üst güverte için kurtarma çalışması sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, demirleme manevrası yaparken makine arızası yaşanan ve rüzgarın etkisiyle sürüklenen motoryat, mendireğe çarpıp hasar aldı. Açığa çekilirken su alıp büyük bölümü batan yattaki 2 mürettebat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

DEMİRLEME SIRASINDA MAKİNE ARIZALANDI

Olay, saat 13.30 sıralarında, Bodrum Kalesi açıklarında meydana geldi. 26 metre boyundaki 'Hemdemim' isimli motoryat, açığa demirlemek amacıyla manevra yaparken iskele makinesinde arıza yaşandı. Rüzgarın da etkisiyle kontrolün kaybolduğu yat, mendireğe sürüklenip iskele (sol) tarafındaki su altı kısmından hasar aldı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ SUYA GÖMÜLDÜ

Yedeklenip açığa çekilmesi çalışması sırasında hızla su alan yatın büyük bölümü battı. Yattaki 2 mürettebat, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edilip kurtarıldı.

Üst güvertesi deniz yüzeyinde görünecek şekilde batan motoryatın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Sahil GüvenlikSahil GüvenlikBodrumGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da arızalanan motoryat kayalıklara sürüklenip battı: 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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