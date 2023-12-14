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Bodrum'da motosiklet hırsızlığı - Son Dakika
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Bodrum'da motosiklet hırsızlığı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, anahtarı üzerinde park halinde bırakılan bir motosiklet çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis tarafından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bodrum\'da motosiklet hırsızlığı
14.12.2023 - 17:00,  Güncelleme: 17:09
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, anahtarı üzerinde park halinde bırakılan bir motosiklet çalındı. Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan polis tarafından yakalanan şüpheli İ.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 12 Aralık akşamı Yeniköy Camisi yakınlarında meydana geldi. Cami yakınına park edilen ve anahtarı üzerinde bırakılan 48 BM 788 plakalı beyaz renkli motosiklet, çalındı. Motosiklet sahibi, polisi arayıp, durumu bildirdi. Çalışma başlatan polis, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin motosiklete binerek uzaklaştığını gördü. Bölgedeki diğer güvenlik kameraları da incelemeye alındı. 50 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polis, şüphelilerden birinin İ.E. olduğunu belirledi. İ.E., bu saban polisin evine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.E., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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