Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Turgay K'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, Bodrum- Turgutreis kara yolu İslamhaneleri mevkisinde aynı yönde seyreden Kadir Anmaz idaresindeki 48 LY158 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle motosikletin sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Anmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Anmaz'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?