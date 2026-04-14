Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Çağlar Taşin'in kullandığı 34 FSM 839 plakalı motosiklet, Bitez Mahallesi 1516 Sokak'ta kontrolden çıkıp yol kenarına park edilen otomobile çarparak devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde, motosikletle çarptığı otomobil ile yol kenarındaki demir çit arasına sıkışan Taşin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Taşin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.