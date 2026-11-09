Bodrum'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel koreografi - Son Dakika
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Bodrum'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel koreografi

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Bodrum\'da öğrencilerden 10 Kasım\'a özel koreografi
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde hazırladıkları koreografiyle andı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde hazırladıkları koreografiyle andı. Öğrenciler, okul bahçesinde 9.05'i gösteren saat figürü oluşturdu.

Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü kapsamında koreografi hazırladı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saati simgeleyen dev bir saat figürü oluşturdu. Adım adım yürüyerek 09.05'te saat figürü içerisinde konumlanan okul öğrencilerinin bu anları dron ile havadan görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti10 KasımBodrumGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da öğrencilerden 10 Kasım'a özel koreografi - Son Dakika
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