Bodrum\'da Ölü Yunus Bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ölü yunus bulundu.

Akyarlar Mahallesi Fener Burnu mevkisinde sahilde yürüyen vatandaşlar, karaya vurmuş yetişkin bir yunusun hareketsiz olduğunu fark etti.

Yapılan kontrolde vücudunda herhangi bir yara izi olmayan yunusun öldüğü belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeden alınan yunus uygun bir alana gömüldü.