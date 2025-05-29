Bodrum\'da Oto Tamir Dükkanında Yangın

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir oto tamir dükkanında çıkan yangında, yaklaşık 3 milyon liralık zarar meydana geldi.
Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki oto yıkama, oto lastik ve oto tamir dükkanında, saat 02.30 sıralarında elektrik prizinden çıktığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 itfaiye ve orman ekiplerine bağlı arazöz sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon liralık zarar meydana geldi.
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