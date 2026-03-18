Bodrum'da paramotorla gökyüzünde Türk bayrağı açılarak şehitler anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde paramotoruyla uçarak dev Türk bayrağı açan pilot, şehitleri andı ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladı.

İlçede yaşayan yamaç paraşütü ve paramotor pilotu Seyfi Çağlar Özgül, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Gümbet Değirmenler mevkisinde hazırlıklarını tamamlayan Özgül, paramotoruyla havalanarak gökyüzünde dev Türk bayrağı açtı.

Yaklaşık 45 dakika süren uçuş boyunca Bodrum Kalesi, Kumbahçe, Gümbet ve çevresinde dolaşan Özgül'ü sahil şeridindekiler ilgiyle takip etti.