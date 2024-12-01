Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İkiz Adalar açıklarında balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil güvenlik ekibince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Rahatsızlanan Balıkçı Tahliye Edildi - Son Dakika
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