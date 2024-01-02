Bodrum\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Uyarı sonrası dün akşam saatlerinde Bodrum'da sağanak etkili oldu. İlçede sağanak bugün de sürerken, sokak ve caddeler su ile doldu. Bazı noktalarda mazgallar taşarken, derelerin debisi yükseldi. Son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri çalışma başlattı. İlçede sağanağın aralıklar ile etkili olması beklenirken, Turgutreis Mahallesi'nde bir aracın yapımı süren yağmur drenaj hattına düşmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanlığı'nca idari soruşturma açıldığı bildirildi.