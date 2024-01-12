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Bodrum'da satıcıları darbeden zanlılardan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da satıcıları darbeden zanlılardan 6'sı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, darbettikleri satıcıların hayvanlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Zanlılar, Bodrum Adliyesine sevk edildikten sonra tutuklanma kararı verildi.

Bodrum\'da satıcıları darbeden zanlılardan 6\'sı tutuklandı
12.01.2024 - 20:11,  Güncelleme: 20:24
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, darbettikleri satıcıların hayvanlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Samsun'da yaşayan Recep Tahir G, Hakan E. ve Sefa E, dün 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a getirmiş, satış için anlaştıkları şahıslarla Türkbükü Mahallesi'nde buluşmuştu.

Satıcıları darbeden şüpheliler, hayvanları da kendi araçlarına yükleyip kaçmışlardı. Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güvercinlik Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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